"بفستان قصير".. رايا أبي راشد تشعل "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة

السبت 11/يوليه/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت رايا أبي راشد، متابعيها بجلسة تصوير جديدة لها،وظهرت متألقة بفستان قصير اسود وشعر منسدل على كتفها، وتحمل مظلة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "أبي راشد" تعليقا على الصورة قائله: " جلسة التصوير الأسبوعية الخاصة بي"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "سكر محلي محطوط على كريمة"،"جمالك جمال سيدتي الجميلة"،"إيه كمية الجمال اللي في الصورة ديه".

وتثير رايا أبي راشد الجدل، في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إطلالتها الساحرة التي تجذب جمهورها، ويسارعو في التفاعل مع منشوراتها من خلال خاصية التعليقات.
"بفستان قصير".. رايا أبي راشد تشعل "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة
"بفستان قصير".. رايا أبي راشد تشعل "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة
"بفستان قصير".. رايا أبي راشد تشعل "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة
"بفستان قصير".. رايا أبي راشد تشعل "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة

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