خالد الجندي يحذر من ظاهرة في منتهى الخطورة على المجتمع

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرجل سيسأل يوم القيامة عن ما اقترفه بحق زوجته، لذلك عليه أن يلتزم بالانضباط والمثالية قدر المستطاع، ومن هو بنفس تلك الصفات فيكون لا مثيل له في الوجود، ويستحق حينها الاحترام والتبجيل والتقدير وعلو المكانة.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الزوج يجب عليه أن يحفظ لزوجته مكانتها ويقوم بواجب القوامة عليها، ويخدم أهله ويحفظ كرامة امرأته ويتق الله في أهل بيته، وأن يكون كريمًا وصادقًا ووقورًا، وهو قدوة لزوجته وليس العكس، ولا تزوع عينه على ما يغضب الله، وهذا ما حدده شرع الله سبحانه وتعالى، الذى أمر الزوجة أيضا بتحمله، وإذا كان فيه كل هذه الصفات فهو رجلا وليس ذكرا، والمرأة لا تشعر منه أكثر من ذلك من الأمان، ولدينا موجودين كثير، بخلاف الشائع مممن يحطون بقدر الزوج والحط منه وهذه ظاهرة فى منتهى الخطورة".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



