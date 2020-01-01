ردود أفعال إيجابية على قرار اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون

أعرب بعض لاعبي التنس عن سعادتهم بقرار اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون إحدي البطولات الأربع الكبري، بتخصيص 10 مليون جنيه إسترليني للاعبين الذين كانوا سيشاركون في نسخة هذا العام، ويتخطى عددهم 600 لاعب، لولا تفشي فيروس كورونا المستجد وأقيمت البطولة في موعدها.









وبفضل بند التأمين ضد تفشي الأوبئة الذي يتضمنه عقد البطولة التي تقام على الأراضي العشبية، سيتم إعادة جزء من مبلغ البطولة للاعبين، الذين لم يتأخروا في الاحتفاء بهذا القرار.







وكتب اللاعب الأسترالي نيك كيريوس، الذي سيحصل على 25 ألف جنيه استرليني بعد هذا القرار، عبر حسابه على شبكة (تويتر) "شكراً. لقد كانت لفتة كبيرة. ستظلين دائما بطولتنا المفضلة".







أما السويسرية الشابة بيلندا بنشيتش، المصنفة الـ8 عالميا، فأكدت أن اللفتة "مذهلة"، وتعني الكثير للاعبين الذين يحتاجون للأموال بشدة.







فيما علقت البلجيكية المخضرمة كيم كليسترز على القرار "أنباء مذهلة. هي دائماً أفعال راقية بهذا الشكل، وتبرهن على وجود قائد في رياضتنا. أحسنتم. ويمبلدون، سنلتقي العام المقبل".







وبالرجوع إلى التصنيف الحالي، سيحصل 224 لاعباً كانوا سيشاركون في مرحلة التصفيات على 12 ألف و500 جنيه استرليني، بينما سيحصل 256 لاعباً كانوا سيشاركون في الأدوار الرئيسية على 25 ألف جنيه استرليني، بينما سيحصل الذين كانوا سيشاركون في منافسات الزوجي على 6 آلاف و250 جنيه إسترليني.