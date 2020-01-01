مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

السبت 11/يوليه/2020 - 06:31 م
صالح جمعة
صالح جمعة
حسام مجدي

حسم صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه بشكل نهائي من الانضمام إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية تواصل من أحد مسئولو نادي الزمالك مع صالح جمعة لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق الأبيض في الصيف.

ورفض صالح جمعة نهائيا فكرة الانضمام إلى صفوف القلعة اليبضاء في نهاية الموسم الجاري سواء رحل عن النادي الأهلي أو استمر هناك.

ولم يستقر مسؤولو القلعة الحمراء بشكل نهائي على مصير صالح جمعة في الصيف وتركوا الأمر في يد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

وشهدت الفترة الماضية إلتزام كبير من صالح جمعة في تدريبات الأهلي الجماعية كما ينوي اللاعب تقديم إعتذار إلى فايلر عما حدث في الفترة الماضية وأنه سيجتهد بشكل أكبر للبقاء مع الفريق الأحمر.

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