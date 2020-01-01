تعرف على تنسيق الإعدادية للقبول في الثانوية بالبحيرة (صور)

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اعتمد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، ليقبل بحد أدنى 260 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.



حيث سيتم تحديد شرائح للمجاميع لتسليم ملفات الطلاب وفقا للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية للحد من التزاحم خلال التقديم حرصا على إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة العاملين والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم.



كان اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني دور أول عن العام الدراسي 2019 - 2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" بنسبة نجاح 99.14%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 93 ألف و643 طالب وطالبة حضر منهم 93 ألف و589 ونجح منهم عدد 92 ألف و787 طالب وطالبة، وقدم محافظ البحيرة التهنئة للطلاب متمنيا دوام التفوق والنجاح.



وأكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن إدارة الرحمانية التعليمية، جاءت بالمركز الأول في نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020، بنسبة نجاح بلغت 99.85% يليها في المركز الثاني إدارة الدلنجات بنسبة 99.8 % وإدارة كوم حمادة فى المركز الثانى مكرر بنسبة 99.8 % فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الثالث بنسبة 99.76% وتلتها إدارة رشيد التعليمية في المركز الرابع بنسبة 99.69%..



كما اعتمد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 88.19 %، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 6419 طالبًا وطالبة، حضر منهم 6282 ونجح 5540 طالبًا وطالبة، كما اعتمد محافظ البحيرة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم 6 طلاب وحضر 6، كما اعتمد الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100% حيث تقدم 47 وحضر 45 ونجح 45 طالب وطالبة.



وفي سياق متصل، أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بمقر المديرية بمدينة دمنهور ولمدة 15 يوم، قائلا: المديرية استقبلت كافة الطلاب الراغبين في التظلم من جميع الإدارات التعليمية المختلفة، وأن كل طالب له الحق في التظلم بالمواد التي يرغب فيها، وتم تحديد موعد للإطلاع علي أوراق الامتحانات لتدوين جميع الملاحظات، وقامت لجنة فنية بإعادة مراجعة تلك التظلمات.