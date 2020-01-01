فيروس كورونا يضرب بارما الإيطالي

السبت 11/يوليه/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
وكالات

 

أعلن بارما، الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن وجود مصاب بفيروس كورونا المستجد في النادي، على الرغم من أنه ليس لاعب كرة قدم.

 

وأوضح النادي أن "أحدث سلسلة من الاختبارات قد كشفت عن حالة إيجابية لكوفيد-19 لدى عضو (ليس لاعباً) في الفريق.

 

 تم على الفور عزل الشخص، الذي لم تظهر عليه أعراض".

 

وأضاف بارما "أن نتائج باقي أعضاء الفريق جاست سلبية وبدأوا العزلة في المركز الرياضي، لكنهم سيكونوا قادرين على مواصلة النشاط العادي، والخضوع للملاحظة باستمرار وفقاً للبروتوكول الحالي".

 

وتعد هذه هي أول حالة إصابة بالفيروس التاجي في نادٍ يلعب بدوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 12 يونيو(حزيران)، حين تم استئناف النشاط الكروي في البلد الأوروبي من خلال مباراة الإياب من كأس إيطاليا.

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