نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها بمشهد مع أحمد زكي

السبت 11/يوليه/2020 - 06:45 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
مي مرسي
استعادت الفنانة نبيلة عبيد، ذكريات فيلم "الراقصة والطبال"،من خلال مشاركتها لفيديو من الفيلم بمشهد يجمعها مع أحمد زكي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عبيد" تعليقا على الفيديو قائله: "بالظبط كده مساء الفل عليكم"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "فيلم عسل"،"الله عليكم اتنين عمالقة"،"من أجمل الأفلام".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر ويادة" بجانب سميحة أيوب، ونادية الجندي وهالة فاخر.

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