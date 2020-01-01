فايلر يقود مران الأهلي ويعقد جلسة مع عبدالحفيظ

السبت 11/يوليه/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
محمد الصو
عاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقيادة تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قد عاد من بلاده مساء الإثنين الماضي، وأجرى صباح الأربعاء مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

وعقد فايلر، جلسة سريعة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التحضيرية الخاصة بفترة إعداد الفريق للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

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