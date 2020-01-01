عاجل.. التعليم تكشف موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة

أعلن رئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، إن نتيجة امتحانات الثانوية العامة ستكون عقب عيد الأضحى، متابعًا أن هناك فريقًا من مباحث الانترنت لكشف الطلاب الموجودين داخل جروبات للغش.





وتابع رئيس امتحانات الثانوية العامة ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، إن الجهات الأمنية تقوم بعمليات الرصد والتتبع لصفحات الغش في امتحانات الثانوية العامة، حيث تم رصد 65 جروبًا للغش على طبييقات ومواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستقوم بتصحيح الأوراق في لجان خاصة إذا أبلغ المراقب بوجود حالات غش، وإذا تبين وجود حالات غش جماعي سيتم محاسبة المراقب، مؤكداً أن عمليات التعقيم مستمر بشكل دائم وامتحانات الثانوية تمر بسلام.





وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للتصدى لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.





وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، ووجه حجازي شكره لرؤساء اللجان الذين يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، مثنيًا على مجهوداتهم والمسئولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة.





ولفت إلى أن الاجتماع يهدف للتأكيد على مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، موجهًا رؤساء اللجان بضبط النفس فى التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة، وتهيئة الأجواء ومنح أولادنا طلاب الثانوية العامة البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات.