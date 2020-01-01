أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

السبت 11/يوليه/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

وعد نادي الزمالك بمفاجأة لجماهيره خلال الفترة الماضية، ليخرج رئيس النادي مرتضى منصور ويفجرها، إذ كشف منذ يومين عن تسجيله شعار تجاري يحمل اسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى" في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

مرتضى منصور لم يكتف بذلك إذ طالب الأهلي بإزالة أي لافتات تحمل اسم "نادى القرن" بعدما أصبح اللقب علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.

 

وهو ما جعل الأهلي يخرج عن صمته، حيث سيقوم بالتقدم بطعن رسمي على الطلب الذى تقدم به نادى الزمالك لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتسجيل العلامة التجارية بلقب نادى القرن الأفريقى باسم القلعة البيضاء، لأن هذا اللقب من حق الأهلى، وفقاً للمستندات والأوراق الرسمية من الجهات المحلية والعالمية.

 

وأشارت تقارير صحفية أن النادي قام بتسجيل العلامة الفكرية بلقب نادى القرن فى أفريقيا منذ عام 2003 بعد حصوله على اللقب عام 2000 من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى جهات مصرية وعالمية متخصصة، حسب تصريحات مصدر داخل القاعة الحمراء.

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