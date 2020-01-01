حد يعرف إيه علي كتفي.. حسني شتا يفزع جمهوره بصورة مرعبة

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نشر الفنان حسني شتا صورة له من شرم الشيخ تحديداً من مدينه ذهب السياحيه وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهر" حسني في الصورة المرعبه حيث كانت يقف علي كتفه سحليه لونها خضراء مريبة من زواحف الصحراء الغريبة.



وعلق" شتا"علي الصورة قائلاً :".حد يعرف اللي علي كتفي ده اسمه ايه ؟دهب اجمل مكان في مصر.

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يذكر أن حسني شتا، ممثل مصرى، ولد عام 26 مارس عام 1985، شارك في فيلم بدل فاقد وقام بعمل حلقه في مسلسل العيادة كضيف شرف وايضا في مسلس نوسه وبسبوسه.



وقام ببطوله في ست كوم(مش فريندس) وقام ايضا ببطوله في مسلسل (كلمات) مع النجمة نجوى فؤاد وقام ببعض الاعلانات (بيبسى، ليبتون وحمله اتصالات) كما قام بدور (تيفا)في فلم بدل فاقد مع النجم احمد عز. ودور ايضا في فلم(ابن القنصل) مع النجم احمد السقا.