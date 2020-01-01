هنا الزاهد في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

السبت 11/يوليه/2020 - 05:59 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة هنا الزاهد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على إطلالة هادئة ومكياج خفيف، وعلقت قائلة"اعدنى".



يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى.

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