محمد صلاح يتلاعب بـ 4 لاعبين.. ويتصدر قائمة الخدع السحرية في الدوري الإنجليزي «فيديو»

استعرض الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مهارات اللاعبين خلال المراحل الماضية من منافسات البريميرليج، وذلك عبر فيديو قصير تم نشره على الحساب الرسمي للبطولة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الفيديو والذي ظهر فيه مهارات نجوم البريميرليج خلال الجولات السابقة، تحت عنوان "الخدع السحرية للاعبي الدوري الإنجليزي".





وظهر في الفيديو الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يمر ببراعة من 4 لاعبين من لاعبي فريق أستون فيلا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات البريميرليج.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح يُلاحق فاردي :-



1- جيمي فاردي.. 22 هدفًا.

2- بيير إيميريك أوباميانج.. 20 هدفًا.

3- محمد صلاح.. 19 هدفًا.

4- داني إنجز..19 هدفًا.

5- ساديو ماني.. 16 هدفًا.

6-سيرجيو أجويرو.. 16 هدفًا.

7- راؤول خيمينيز.. 15 هدفًا.

8- ماركوس راشفورد.. 15 هدفًا.

9- أنطوني مارسيال.. 15 هدفًا.

10- رحيم سترلينج.. 14 هدفًا



