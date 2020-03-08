محمد صلاح يتلاعب بـ 4 لاعبين.. ويتصدر قائمة الخدع السحرية في الدوري الإنجليزي «فيديو»

السبت 11/يوليه/2020 - 04:42 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
استعرض الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مهارات اللاعبين خلال المراحل الماضية من منافسات البريميرليج، وذلك عبر فيديو قصير تم نشره على الحساب الرسمي للبطولة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الفيديو والذي ظهر فيه مهارات نجوم البريميرليج خلال الجولات السابقة، تحت عنوان "الخدع السحرية للاعبي الدوري الإنجليزي".

وظهر في الفيديو الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يمر ببراعة من 4 لاعبين من لاعبي فريق أستون فيلا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح يُلاحق فاردي :-

1- جيمي فاردي.. 22 هدفًا.

2- بيير إيميريك أوباميانج.. 20 هدفًا.

3- محمد صلاح.. 19 هدفًا.

4- داني إنجز..19 هدفًا.

5- ساديو ماني.. 16 هدفًا.

6-سيرجيو أجويرو.. 16 هدفًا.

7- راؤول خيمينيز.. 15 هدفًا.

8- ماركوس راشفورد.. 15 هدفًا.

9- أنطوني مارسيال.. 15 هدفًا.

10- رحيم سترلينج.. 14 هدفًا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي استون فيلا

أخبار تهمك

نجم أستون فيلا السابق: صلاح يرى نفسه أكبر من ليفربول

منذ ساعة الا ربع

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

الأهلي يرفض طلب هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات موليكا

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 6 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ يوم

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 18 ساعة

السر وراء كثرة الغرقى بشاطئ الموت في النخيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

مدير مستشفى عزل يزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 6 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من ديانج على هجومه ضد الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

5 رسائل من "التموين" بشأن شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

هدافو البريميرليج .. فاردي يواصل صراعه على الحذاء الذهبي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 21

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر يونايتد على السيتي

‫ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم 8/3/2020 بعد فوز اليونايتد على السيتي 0/2 في ديربي مانشستر

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يظل في الصدارة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

نجم أستون فيلا السابق: صلاح يرى نفسه أكبر من ليفربول

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

11:17 ص

عاجل.. أول رد من ديانج على هجومه ضد الأهلي

02:45 م

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

10:36 ص

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى