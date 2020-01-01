في زمن كورونا.. الكنيسة تستعد لاحتفالات عيد الرسل بين الفتح والغلق
السبت 11/يوليه/2020 - 04:44 م
حازم رفعت
تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدا؛ لإقامة قداسات عيد الرسل.
وحرصت معظم كنائس الايبارشيات على استعدادها بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتطهير المباني والمقاعد فضلًا عن وضع لافتات إرشادية للمصليين وأرقام على المقاعد بنسبة حضور 25% طبقًا لما قررته اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، كما وضعت مواد مطهرة على الأبواب والمداخل.
وتستعد الكنيسة لتشكيل لجنة تضم من بين أعضاءها أطباء، تكون مهمتها الأساسية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسؤولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين، والتأكد من أن الداخلين ضمن المسجلين للمشاركة في القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية. على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.
وشددت الكنيسة على ضرورة التعقيم الكامل قبل صلوات القداسات مع الحجز المسبق لحضور القداس بحسب نظام كل كنيسة وكثافة السكان التابع ليها، مع ارتداء الكمامات وقياس درجة حرازة الجسم وتطهير الأحذية عبر قطعة قماش مغموسة في محلول الكلور مع مراعاة التباعد الاجتماعي.
وأكدت الكنيسة علي ضرورة غلق جميع دورات المياه مع متابعة تنفيذ مراعات الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك تحت اشراف فريق الكشافة في كل كنيسة الذي يقوم باستقبال الحاضرين الذين تم قيدهم في كشوف الراغبين في حضور الصلوات.
استمرار فتح الكنائس:
وبدأت كنائس إيبارشية نجع حمادي بوضع ارقام على المقاعد بالنظام السباعي والخماسي بحسب عدد مقاعد كل كنيسة استعدادًا لقبول المصليين في قداس عيد الرسل فقط، مع استمرار تعليق فتح الكنائس في الوقت الحالي لحين دراسة الوضع داخل الايبارشية.
فيما قررت ايبارشية بورسعيد عن استعدادها لقبول المصلين لاحتفال بقداس عيد الرسل بنظام الحجز المسبق مع إجراءات وقائية مشددة، ووضع لافتات ارشادية على أرضية الكنيسة لتنظم عملية التباعد الاجتماعي بين مصلِ واخر خلال عملية طقس التناول.
كما قررت إيبارشية الجيزة استمرار الصلوات في جميع كنائسها وذلك بنظام الحجز المسبق عبر مواقع التواصل الاجتماعي او تسجيل الراغبين في الحضور عن طريق موظفي سكرتارية كل كنيسة.
أما عن ايبارشية أسيوط، فقرر الأنبا يؤانس، أسقف الايبارشية استمرار فتح أبواب الكنائس واستقبال المصليين بالشروط الاحترازية التي قررها المجمع المقدس.
استمرار غلق الكنائس:
اما عن الايبارشيات التي قررت مد غلق كنائسها، فكانت من ضمنها ايبارشية مغاغة والعدوة، والتي قررت مد الاغلاق لمدة 3 أسابيع نظرًا لاستمرار ارتفاع حالات العدوى بفيروس كورونا بمحيط الكنائس التابع لها.
كما قررت إيبارشية سمالوط تعليق القداسات امام الشعب واقتصاره على الكهنة فقط، حيث ان الوضع لديها مازال متأزم من كثرة عدد الإصابات بالفيروس.
فيما مازالت كنائس القاهرة والإسكندرية مغلقة أمام المصليين بحسب قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس لحين صدور قرارات جديدة بحسب دراسة الوضع.
وقررت ايبارشية البلينا جنوب محافظة سوهاج استمرار غلق أبواب كنائسها امام المصليين نظًرا بعد وفاة سكرتيرة مطرانها بفيروس كورونا، وبعد إصابة الانبا ويصا، مطران الايبارشية بفيروس كورونا الذي تمثل الشفاء من الإصابة وسيعود الي ايبارشيته في الأيام القليلة المقبلة.
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