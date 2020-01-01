في زمن كورونا.. الكنيسة تستعد لاحتفالات عيد الرسل بين الفتح والغلق

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدا؛ لإقامة قداسات عيد الرسل.





وحرصت معظم كنائس الايبارشيات على استعدادها بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتطهير المباني والمقاعد فضلًا عن وضع لافتات إرشادية للمصليين وأرقام على المقاعد بنسبة حضور 25% طبقًا لما قررته اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، كما وضعت مواد مطهرة على الأبواب والمداخل.





وتستعد الكنيسة لتشكيل لجنة تضم من بين أعضاءها أطباء، تكون مهمتها الأساسية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسؤولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين، والتأكد من أن الداخلين ضمن المسجلين للمشاركة في القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية. على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.



وشددت الكنيسة على ضرورة التعقيم الكامل قبل صلوات القداسات مع الحجز المسبق لحضور القداس بحسب نظام كل كنيسة وكثافة السكان التابع ليها، مع ارتداء الكمامات وقياس درجة حرازة الجسم وتطهير الأحذية عبر قطعة قماش مغموسة في محلول الكلور مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وأكدت الكنيسة علي ضرورة غلق جميع دورات المياه مع متابعة تنفيذ مراعات الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك تحت اشراف فريق الكشافة في كل كنيسة الذي يقوم باستقبال الحاضرين الذين تم قيدهم في كشوف الراغبين في حضور الصلوات.

استمرار فتح الكنائس: