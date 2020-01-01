في جولته الأولى.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد لجان الامتحانات

انطلقت صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية والدراسات العليا بجامعة القاهرة، في كليات الآثار والزراعة والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.





جاء ذلك وفقًا لخطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.





وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة في كليتي الآثار والهندسة، تفقد خلالها انتظام إجراء امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعة، واطمأن على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية في الكليات وعلى بوابات الجامعة، والتزام الطلاب أثناء دخولهم من بوابات الجامعة بالمرور على كبائن التعقيم الذاتي والكشف عليهم بالكواشف الحرارية، وارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الجامعة والكليات،ط للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كما اطمأن رئيس جامعة القاهرة، من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، مؤكدًا أن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي، وأن من يخالف هذه الإجراءات الاحترازية يتعرض للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين واللوائح ومواثيق السلوك المعمول بها في الجامعة.





وأشار الدكتور الخشت، إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.





في سياق آخر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، الاتفاق على إتاحة 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات بواقع 140 منحة سنوية موزعة على كافة محافظات الجمهورية لطلاب الصف الثالث الثانوى من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنظام الساعات المعتمدة فى الجامعات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الفريق الممثل للجامعة الأمريكية.