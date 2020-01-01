سقوط طالبة جامعية من شرفة شقتها في كفرالشيخ

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لقيت فتاة 20 عاما، مقيمة بمدينة بلطيم في كفر الشيخ، مصرعها عقب اختلال توازنها من الطابق الرابع، وسقوطها أثناء قيامها بجمع الملابس من شرفة شقتها.



حيث لقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة بالمديرية بورد بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من الدور الرابع علوي بمدينة بلطيم.



وانتقلت القيادات الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين أنه أثناء قيام فتاة تُدعى "ن.ا" 20 سنة، طالبة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، بجمع الملابس من شرفة منزلها في الدور الرابع علوي اختل توازنها وسقطت أرضًا ما أسفر عن إصابتها، وجري تحويلها لمستشفي البرلس المركزي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.



وتحرر المحضر رقم 2766 إدارى مركز البرلس لسنة 2020، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

