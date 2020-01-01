"التموين": استقبال 100 طلب تسجيل علامة تجارية يوميا

السبت 11/يوليه/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين استقبال ما يقرب من 100 طلب تسجيل علامة تجارية يوميا .

وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتفعيل خدمة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.

جدير بالذكر أنه من حق أى جهة التقدم لتسجيل العلامات التجارية الخاصة بها فى وزارة التموين وتقوم إدارة العلامات التجارية بفحصها عن ما اذا كانت متعارضه مع علامة أخرى أم لا، وان التقدم بطلب ليس معناه قى البداية الموافقة عليه حيث تم فحصة، كما أن من حق أى جهة أو نادى أن يقوم بتسجيل العلامة ويتم فحصها وفقا للإجراءات المتبعة لذلك وفيما يتعلق بإعلان نادى الزمالك بتسجيل العلامة التجارية فسيتم فحص ذلك حيث أن من حق أى جهة التقدم لتسجيل العلامة التجارية ويتم فحصها والتأكد من أنها لا تتعارض مع أى علامة أخرى.

وتعد العلامات التجارية جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وان لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة او نادى حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.


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