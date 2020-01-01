"مسار إجباري" على موعد مع جمهورهم بدار الأوبرا 22 يوليو

السبت 11/يوليه/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
يستعد فريق "مسار إجباري"، لاحياء حفلا غنائيا على خشبة مسرح "النافورة"، بدار الأوبرا المصرية، وذلك الأربعاء الموافق 22 يوليو، في تمام الثامنة مساءًا، ومن المنظر حضور عدد لا يتخطى حاجز الـ25%  من الجمهور وعشاق الفريق.


ومن المقرر أن يقدم "مسار إجباري"، باقة من ألمع اعمال الفريق، منها "مطلوب حبيب، وللحزن أصول، ومرسال لحببتي"، وغيرها من الأغاني التي نجحو بها في عالم الموسيقى المستقلة.


يذكر أن هذا الحفل يأتي ضمن برنامج الحفلات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بعد عودة النشاط الفني.

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