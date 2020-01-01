شاهد تشييد أضخم بوابة للحرم المكي بالسعودية

تعمل المملكة العربية السعودية، على تطوير باب الملك عبدالعزيز، الذي يعد أحد المشاريع الجبارة في توسعة الحرم المكي الشريف.

وأفادت قناة العربية، بأن باب الملك عبدالعزيز يعتبر أحد أبواب المسجد الحرام تحفة معمارية رائعة، ويرتبط مباشرة بالكعبة المشرفة.

وكشفت المملكة، النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهة هذا العمل الإبداعي لباب الملك عبدالعزيز في حلته الجديدة، وعمارته النبيلة التي تسر الناظرين.

ويعتبر باب الملك عبدالعزيز، الباب الرئيسي في الجهة الجنوبية للحرم المكي الشريف، والباب رقم واحد، واستعمل في بناء الباب أجود مواد البناء، وأحدث التقنيات وأروع التصاميم، ويتميز بالارتباط البصري للكعبة المشرفة، حيث يتم مشاهدة الكعبة المشرفة بالكامل من مدخل الباب وعلى بعد 300 متر"، رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة المهندس أنس صيرفي.

وأوضح المهندس أنس صيرفي، أنه من خلال عمليات التشييد والبناء تم تحريك الباب للخارج عن موقعه القديم بنحو 50 مترا، وارتفاع كامل البوابة 51 مترا، بينما الأقواس تقدر بنحو 20 مترا.

وأشار المهندس أنس صيرفي، إلى أن ارتفاع منارتي الباب 137 مترا للمنارة الواحدة، فيما كان ارتفاع السابق 90 متراً".