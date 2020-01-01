مسرح "شو" اختتم موسمة الأول بعرض ابهر الجمهور والنقاد

السبت 11/يوليه/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

اشاد جمهور مسرح شو بأعجابة للعرض الكوميدي الساخر "علامة استفهام"، حيث تم عرضة لمدة ثلاث حفلات متصلة وذلك لااحترازات جائحة فيروس كورونا حيث كان الجمهور بالمسرح لا يزيد عن 20٪، وتم عقد مؤتمر صحفي بالأمس وتم التصريح بفكرة الموسم الثاني والتي ستغير من شكل المسرح تماما من حيث الكتابة والاخراج والشكل العام.


وصرح كريم الكسار، المدير الفني ومؤسس المشروع لمجموعة من القنوات، بأن الموسم الثاني لمسرح شو والذي يحمل عنوان "طلعناك ع المسرح" لن يكون تقليديا بل سنغير ديزاين المسرح ايضا حيث سيتم فتح الستارة لكي نجد امامنا المسرح بثوبة الجديد.


واضاف ايضا، بأن الموسم الثاني والذي يحمل عنوان "طلعناك ع المسرح"،  سيكون عبارة عن ست كوم متصل منفصل يتم عرضة علي خشبة المسرح بشكله الجديد والذي سيتم تقسيمة الي غرف تحتية وعلوية والتي ستصل ال اثنا عشر غرفة يتم صناعتها من الزجاج الشفاف والمتين لمشاهدة البث المباشر للمسرح الحديث بعد التطور 


واضاف ايضا خلال المؤتمر الصحفي بأن الموسم الثاني من المقرر عرضة مع بداية يناير 2021 
ومن المقرر عرضة علي التليفزيون في الموسم الرمضاني 2021 حيث ان عدد حلقات الموسم 31 حلقة والمدة الزمنية لكل حلقة ساعة واحدة 


واضاف، ايضا بأن الموسم الثاني سيشارك بة مجموعة من النجوم الكبار في كل حلقة نجم مختلف  مع مجموعة مسرح شو


وفي ختام المؤتمر الصحفي اضاف الكسار بأنه سيناضل من أجل تطور المسرح ليعود كيانة وصيتة من جديد.

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