توزيع لحوم الأضاحي على الفئات الأولى بالرعاية في بني سويف
السبت 11/يوليه/2020 - 02:39 م
احمد فتحى الدسوقي
تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا من جمعية الأورمان، بشأن خطة الجمعية الخاصة بلحوم الأضاحي المزمع توزيعها في عيد الأضحى المبارك.
وسيتم ذبح 40 عجلًا بلديًا، وتوزيع لحومها على الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة.
وأوضح المحافظ، أن عملية التوزيع تشمل 40 قرية بمختلف مراكز المحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها، والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا،وذلك تحت إشراف مديريتي التضامن الاجتماعي والطب البيطرى، مشيرا إلى التوزيع على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.
وأعرب عن تقديره لجمعية الأورمان، مثمنًا جهودها الملموسة، وتعاونها المثمر مع المحافظة فى تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.
وقال: إن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاء والأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.
من جهته أوضح إمام أحمد إمام مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف، أن اليوم الأول من التوزيع يبدأ بمركزي ببا واهناسيا بقرى "صفط راشين، قمبش، طوة، أم الجنازير، سدمنت وأبو المكارم، العواونة" فيما يتم التوزيع ثاني أيام العيد بسمسطا واهناسيا بقرى "كوم النور، دشاشة،نصر جمعة،نور الدين،الكوم الأحمر، منيل هاني، الأمراء،قلها، ميانة، البهسمون، طما فيوم"،في حين بشمل ثالث أيام العيد مراكز: الفشن واهناسيا والواسطى بقرى "زرابي الحيبة، كفر درويش، الجفادون، الجمهود، القضابي، الزيني، قاي، نجع محمد فرج،الميمون، كوم أبوراضى، انفسط" وفي اليوم الرابع يتم التوزيع بمركزي بني سويف وناصر بقرى (السعادنة، منشأة عاصم، تزمنت الغربية، اهوة، بني عفان، ناصر، الشناوية، عزبة محمد موسى، البرج، بني عدي".
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