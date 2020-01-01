فلسطين تسجل أكثر من 300 إصابة بكورونا في الخليل

السبت 11/يوليه/2020 - 02:05 م
فلسطين
فلسطين
وكالات

شهدت فلسطين، اليوم السبت ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مع تسجيل 463 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 396 حالة أمس الجمعة و262 حالة الخميس.

 

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 328 من الإصابات الجديدة رصدت في محافظة الخليل، التي تبقى أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد.

 

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى ارتفاع حصيلة الحالات النشطة إلى 5827، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في محافظتي الخليل وبيت لحم.

 

وتماثل 119 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع المتعافين إلى 829.

 

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن إجمالي الوفايات 23 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 668 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,026 مليون إصابة، بينهم أكثر من 548 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,953 مليون حالة شفاء.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين الخليل اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

شرط الأهلي الوحيد للتخلي عن نجمه "المتألق"

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يحقق رقما قياسيا مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 18 ساعة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ يوم

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرفض رحيل نجمه إلى الرجاء المغربي

منذ 42 دقيقة

تصريحات مثيرة من زيدان بعد الفوز على ألافيس بالليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 520 حالة

فلسطين تسجل صفر إصابات بكورونا

تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

الكويت تسجل 3 حالات وفاة و575 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

فلسطين تسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

10:36 ص

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

11:17 ص

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

11:40 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى