الثانوية العامة 2020 | مراجعة ليلة الامتحان لمادة الكيمياء وحلول الأسئلة المتوقعة شعبة "علمي"

السبت 11/يوليه/2020 - 01:39 م
المراجعة النهائية- الكيمياء
المراجعة النهائية- الكيمياء
الثانوية العامة 2020 | مراجعة ليلة الامتحان لمادة الكيمياء وحلول الأسئلة المتوقعة شعبة "علمي"

الثانوية العامة 2020 ، انطلقت امتحانات الصف الثالث الثانوي 2020 بشعبتيه العلمي والأدبي، في الأحد الموافق الـ21 من يونيو الماضي، حيث بدأت باختبار اللغة العربية، وتوقفت عند امتحان مادة الكيمياء المقررة الأحد الموافق الـ12 من يوليو 2020.

مراجعة ليلة الامتحان لمادة الكيمياء 2020

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 شعبة "علمي"، اختبار مادة الكيمياء  في الأحد الموافق 12 يوليو 2020، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن المراجعة النهائية لمادة الكيمياء لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة وأبرز نماذج الامتحانات والأعوام السابقة، لتقديم محاكاة للطالب تجعله في اختبار تجريبي قبل الدخول إلى اللجنة.

المراجعة النهائية لمادة الكيمياء على منصة thanaweya

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق منصة thanaweya لتزود طلبة الثانوية العامة 2020 بالمراجعات النهائية التي شملت كافة المواد الأدبية والعلمية، ومن بينها مادة الكيمياء التي سيؤدي طلاب الصف الثالث الاختبار بها غدًا الأحد الموافق الـ12 من يوليو 2020.

حلول الأسئلة المتوقعة لاختبار مادة الكيمياء

واستعرضت التربية والتعليم أبرز مراجعات وشروحات مادة الكيمياء بشكل مميز من خلال عروض مرئية ونماذج امتحانات سابقة وأسئلة متوقعة، إضافة إلى الإجابات النموذجية لها، ما يجعل الطلاب يشعرون وكأنهم في داخل اللجان، وإضفاء نوع من الطمأنينة.

مراجعة مهمة للحصول على الدرجات النهائية في الكمياء

ويأمل طلاب الثانوية العامة 2020 في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من خلال موقع thanaweya بالبحث عن كافة الشروحات والمراجعات لمادة الكيمياء ومعرفة طرق الأسئلة وأفضل نماذج الإجابة عليها، من أجل نيل أفضل الدرجات والحصول على مجموع يؤهل لجامعات القمة.

أفضل المراجعات النهائية في مادة الكيمياء 

ويتضمن موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال منصته thanaweya مراجعة نهائية لمادة الكيمياء تتضمن مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الفيزياء، بجانب مناقشة وحل الأسئلة بشكل مفصل ونموذجي.

للدخول على منصة " "thanaweya كل ما عليك فعله هو الضغط "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

امتحان الكيمياء والمراجعة النهائية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم منصات عديدة لطلاب الثانوية العامة 2020 وكافة الصفوف نتيجة لانتشار فيروس كورونا، مساعدة منها لكافة الطلبة والطالبات من أجل الحصل على أفضل المراجعات النهائية خلال فترة الجلوس بالمنزل وتحقيق أعلى الدرجات وهو ما تضمنه منصة thanaweya التي توفر شروحات وأسئلة متوقعة وإجابات لمادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

الأسئلة المتوقعة في الكيمياء 

ووفرت الوزارة مراجعة نهائية مميزة لمادة الكيمياء المقرر تأدية اختبارها غدًا الأحد، عبر توفير 40 محاضرة، إضافة إلى بعض نماذج الاختبارات السابقة وأفضل الأسئلة المتوقعة بإجاباتها النموذجية.

امتحان الكيمياء والتدابير الاحترازية

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الكيمياء غدًا الأحد، وسط إجراءات احترازية وتدابير عالية المستوى وفق أعلى المعايير، للحفاظ على من وسلامة أبنائنا وهو ما أجمع عليه الجميع وحتى أداء امتحان المادة السابقة.

الثانوية العامة 2020 | مراجعة ليلة الامتحان لمادة الكيمياء وحلول الأسئلة المتوقعة شعبة "علمي"

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