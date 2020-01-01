أبوهشيمة يتقدمهم.. أسماء مرشحي "الشعب الجمهوري" لانتخابات مجلس الشيوخ
السبت 11/يوليه/2020 - 01:47 م
الفجر
أعلن حزب الشعب الجمهوري، الأسماء النهائية لمرشحيه في القائمة الحزبية الموحدة، ومقاعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ.
وضمت القائمة كل من: رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، والذي يخوض الانتخابات على قائمة الصعيد ممثلا لمحافظة بني سويف، ومعه في نفس القائمة كل من محمد عمارة عضو الحزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل محافظة الجيزة، وحسانين أحمد توفيق ممثلًا لمحافظة المنيا في قائمة الصعيد، ومحمد فهمي محمد أحمد صالح ممثلًا لمحافظة أسيوط، وأحمد عبد الماجد الأحمر ممثلًا لمحافظة قنا.
ودفع الحزب في قائمة القاهرة ووسط الدلتا، بإيهاب وهبة لبيب وريهام مجدي محمد عفيفي، وسامية أنسي حبيب فهمي، وفي شرق الدلتا دفع بفيبي فوزي جرجس فلمون، وباهر محمد أمين غازي.
وعلى المستوى الفردي، قرر الحزب الدفع بـ7 مرشحين، هم فؤاد سعد القاضي في دائرة مصر الجديدة، وأبو سريع عفيفي في دائرة بنها بمحافظة القليوبية، وأسامة فيهم إبراهيم منصور في دائرة قويسنا، وأحمد محمد أحمد الشعراوي في الغربية، ومحمد الرشيدي في دائرة سيدي جابر بالإسكندرية، وعبد الراضي علوان في قوص، ومحمد سعيد حسب النبي طه في الغردقة.
تعافي 521 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و 3702 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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