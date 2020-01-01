الكونجرس يقرر إلغاء إعانة البطالة الفيدرالية

قرر الكونغرس الأميركي عدم تمديد 600 دولار إضافية في الأسبوع ضمن إعانات البطالة الفدرالية بعد تاريخ انتهاءها في 31 يوليو ، فإن "الغالبية العظمى" من العمال العاطلين عن العمل "ستتضرر" بشكل كبير، وفقًا للجنة الطرق والوسائل التابعة لمجلس النواب.





فوفقًا لتحليل من مكتب الميزانية في الكونغرس. من بين 19 مليون شخص سيحصلون على إعانات بطالة منتظمة في يوليو ، 53 ٪ من النساء و 47 ٪ من الأشخاص ذوات البشرة السوداء، حسب تقديرات البنك المركزي. لم يأخذ التحليل في الاعتبار العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الاقتصاد الحزبي الذين يتلقون البطالة.





لقد تأثر السود بشكل خاص بشكل غير متناسب بالفيروسبالجائحة. ليس فقط أنهم أكثر عرضة لفقدان وظائفهم من العمال البيض، ولكنهم يشكلون نسبة عالية بشكل مذهل من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة. معدل الوفيات من Covid-19 للأميركيين السود هو حوالي 2.3 مرة أعلى من معدل الأبيض والآسيويين، وفقًا لمختبر APM للأبحاث، الذي يجمع بشكل مستقل بيانات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا من 45 ولاية وواشنطن العاصمة





كما فقدت النساء وظائفهن بنسبة أعلى من الرجال، حيث يشكلن نسبة غير متناسبة من العاملين في القطاعات التي تضررت بشدة مثل التعليم والصحة والضيافة والترفيه. في شهر أبريل، كان معدل البطالة بين النساء أعلى بنحو 3% عن الرجال: 16.2٪ مقارنة بـ 13.5٪ ، وفقًا لتقرير صادر عن معهد أبحاث سياسات المرأة.