"رمز الكتاب".. مرشح "مستقبل وطن" يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ





تقدم الدكتور عاطف علم الدين - مرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ 2020، بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمقرها في الديوان العام لمحكمة بورسعيد الابتدائية.





كان قد أعلن عادل اللمعي - أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أن الدكتور عاطف علم الدين، سيخوض التجربة الإنتخابية ممثلا عن الحزب بالمقعد الفردي في مجلس الشيوخ المصري، حيث أن المحافظة لها مقعد فردي ومقعد قائمة.





يذكر أن الدكتور عاطف علم الدين، شغل عدة مناصب قيادية كان من بينها رئيسًا لجامعة بورسعيد، حيث حصل علي بكالوريوس الهندسة في القوى الميكانيكية والماجستير من جامعة المنوفية والدكتوراه من الاتحاد السوفيتي بجامعة للتجراد، ونُشِر له 38 بحثًا علميًا.





ويشغل "علم الدين"، حاليًا مناصب عده أبرزها رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمحافظة بورسعيد، وعضو مجلس جامعة بورسعيد، وعضو اللجنة العلمية الدائمة للأساتذة والأساتذة المساعدين.





وبدأت المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في استقبال المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.





ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وتتم إجراءات انتخاب أعضاء المجلس على المقاعد الفردية والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.





وتستمر عضوية مجلس الشيوخ لمدة 5 سنوات وفق القانون، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.





الجدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج تجري يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس بالتنسيق مع الخارجية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على يعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





وجولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.