تامر حسني: حاسس إني بعمل أهم أفلام حياتي

السبت 11/يوليه/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلن الفنان تامر حسني عن استئناف تصويره لفيلمه الجديد "مش أنا"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر حسني صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً :"رجعنا من ٣ أيام نصور باقي فيلم" مش أنا".

وتابع تامر حسني قائلاً :" أنا حاسس إني بعمل أهم أفلام حياتي، إن شاء الله يعجبكم".


فيلم"مش أنا"قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، وهومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، الذي يجسد دوره الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة التي تُجسد دورها الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

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