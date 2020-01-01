"الصحة" تنشر صورا لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر (صور)

السبت 11/يوليه/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نشرت وزارة الصحة والسكان، صورا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء الكشف على أهالي محافظة البحر الأحمر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وقالت وزارة الصحة إن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

ويمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.

من جانبه أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، يتبعها بقية المحافظات.

وأشار إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وتابع أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا. 

وتابع أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.

كما وجهت الوزيرة الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، وجميع العاملين بالمنشآت الطبية، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، مؤكدة أن الوطن لن ينسى أبدًا تضحياتهم، مؤكدة أهمية الرسالة الإعلامية في إبراز جهود الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما دعت الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة لانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن تعاقد القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية أصحاب الأمراض المزمنة.

"الصحة" تنشر صورا لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر (صور)
"الصحة" تنشر صورا لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر (صور)
"الصحة" تنشر صورا لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر (صور)
"الصحة" تنشر صورا لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر (صور)
"الصحة" تنشر صورا لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر (صور)
"الصحة" تنشر صورا لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر (صور)
"الصحة" تنشر صورا لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر (صور)
"الصحة" تنشر صورا لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر (صور)
"الصحة" تنشر صورا لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر (صور)
"الصحة" تنشر صورا لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالبحر الأحمر (صور)

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علاج الامراض المزمنة الفجر الصحة البحر الاحمر

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