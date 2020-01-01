ضبط 211 قضية مخدرات وتنفيذ 75922 حكما قضائيا متنوعا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:





في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 175 قطعة سلاح ناري، بحوزة 145 متهما) وذلك على النحو التالي:





(18) بندقية آلية.

(3) بنادق رصاص.

(35) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(111) فرد محلي.

(245) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

ضبط (205) قطعة سلاح أبيض.





في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (75922) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(327) حكم جناية.

(21890) حكم حبس جزئي.

(4216) حكم حبس مستأنف.

(38926) حكم غرامة.

(10563) حكم مخالفة.





في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (211) قضية مخدرات بحوزة (228) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (25،625 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (6،618 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،643 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (801 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (180جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1،911 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (45 جرام).

عدد (2712) قرص مخدر.





فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (43) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (216) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (3 سيارات).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21300) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.





ونجحت أيضا أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة تغيب صاحب شركة توريدات والعثور على جثته، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال كشف غموض حوادث الخطف، والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها، وتكثيفًا لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من (صاحب مكتب إستيراد وتصدير، مقيم بالجيزة) بتغيب صديقه (صاحب شركة للتجارة والتوريدات، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية)، وبحوزته سيارة ملكه.





وأضاف بقيام صديقه المتغيب بتسليمه 5 إيصالات أمانة بقيمة (5200000 جنيه) مستحقة على أحد الأشخاص (تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) قيمة معاملات تجارية فيما بينهما، والتوجه لمقابلة الأخير بالشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم؛ لاستلام المبلغ المالى قيمة المديونية المستحقة له، وإقرار المتغيب له بالتواصل معه تليفونيًا





عقب استلام المبلغ المالى للحضور لتسليم إيصالات الأمانة المشار إليها، إلا أنه فوجئ بغلق هاتف المتغيب وعدم عودته.





وأثناء السير فى إجراءات التحريات تبلغ لوحدة مباحث القسم من الأهالى بالعثور على جثة لأحد الأشخاص "تتطابق أوصافها مع أوصاف المتغيب" داخل سيارة بجوار سور مستشفى التأمين الصحى الكائنة شارع الطيران بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة المتغيب مسجاة على المقعد الخلفى للسيارة ملكه المشار إليها وبها إصابات عبارة عن "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وآثار سائل الحبر بإصبع إبهام يده اليمنى، وعُثر بداخل السيارة على متعلقاته الشخصية وتبين إختفاء هاتفه المحمول.





أسفرت جهود فرق البحث الجنائى أن مرتكبى الواقعة (صاحب شركة مقاولات - مقيم بدائرة القسم، عامليّن - عاطل "له معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنيا).





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمين عدا الأخير "العاطل"، وبمواجهتهم اعترف الأول بسابقة ارتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقة وإدعائه بقدرته على اكتشاف تواجد الآثار داخل الأراضى والعقارات السكنية، وقيامه بإيهام المجنى عليه بحيازة أحد معارفه لقطعة أرض كائنة بمحافظة أسيوط ورغبتهما فى التنقيب عن الآثار بها، وفى سبيل ذلك تحصل من المجنى عليه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه مقابل إتمام عملية التنقيب وقيامه بالتوقيع على عدد 10 إيصالات أمانة بمبلغ (5200000 مليون جنيه) نظير ذلك.













وأقر بأنه نظرًا لمطالبة المجنى عليه بالمبلغ المالى المشار إليه فخطط لخطفه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لمساومته على المبلغ المالى المستحق عليه، فإستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وقام المتهم الهارب بالإستعانة بآخران" غير معلومان لديه ".





وتمكنوا من استدراج المجنى عليه بدعوى تسليمه المبلغ المالى قيمة المديونية المستحقة له، واستلام إيصالات الأمانة المشار إليها، وعقب وصوله قاموا بإصطحابه كرهًا عنه داخل سيارة "مستأجرة" لشقة كائنة بدائرة القسم "مستأجرة بمعرفة المتهم الهارب"، وتعديا عليه بالضرب بالأيدى وإجباره على التوقيع على (20) إيصال أمانة بقيمة 10 مليون جنيه والاستيلاء على هاتفه المحمول، إلا أنهم فوجئوا بشعوره بحالة إعياء شديد فقاموا باصطحابه داخل السيارة ملكه والتخلى عنه بمحل العثور.



