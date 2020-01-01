وعد جديد من ترامب للمهاجرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتخذ إجراءات من شأنها تسهيل حصول "الحالمين" من المهاجرين في سن الطفولة على الجنسية الأمريكية.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع محطة "تيليموندو نوتيثياس" الأمريكية الناطقة بالإسبانية، أنه سيصدر أمرا تنفيذيا يتضمن طريقا للمواطنة للحالمين، والذين يبلغوا حوالى 650 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة بدون وثائق وهم أطفال.

وتعهد ترامب، بأنه سيصدر أمرا يعالج قضايا الهجرة المرتبطة ببرنامج حماية للحالمين من الترحيل والذي يعرف اختصارا باسم برنامج "داكا"، وأقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012.

وتراجع البيت الأبيض، بعد ساعات من المقابلة، عن هذه الخطوة مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو إلا احتمالا في إدراج الموضوع في المحادثات مع مجلس الشيوخ لتعديل قوانين الهجرة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، أوضح أن ترامب يسعى لإنشاء نظام هجرة قائم على الجدارة مؤكدًا على رغبته في العمل مع الكونغرس لإيجاد حل تشريعي لبرنامج داكا يمكن أن يكون طريقا للمواطنة والحصول على الجنسية الأمريكية.

وقد حمل ترامب، مسؤولية تعطيل تلك الإجراءات للحزب الديمقراطي مشيرا إلى أنهم يرغبون في فتح الحدود أمام المهاجرين بشكل كامل.

وعرقلت المحكمة الأمريكية العليا، الشهر الماضي مساعي الرئيس الأميركي لإنهاء برنامج داكا الذي يقدم الحصانة للحالمين من الترحيل ويمنحهم حق الحصول على تصاريح عمل لمدة عامين قابلة للتجديد.

ويواجه ترامب معركة انتخابية شرسة في السباق نحو البيت الأبيض، حيث تركز إدارته على قضية المهاجرين، سواء الشرعيين أو غير الشرعيين، بما في ذلك بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك جزءا محوريا من رئاسته وكذلك مسعاه لإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.



