رحمة حسن تطل على جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

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نشرت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت رحمة حسن على هذه الصورة قائله: "الحمدلله على كل شئ، أنا أحب نفسي حقيقي".



وعلق أحد المتابعين قائلاً: "واحنا بنحبك جدًا".



ويذكر أن آخر أعمال رحمة حسن، فيلم "الرجل الاخضر"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان سامح حسين وإدوارد وهالة فاخر، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومن غخراج مرقس عادل.