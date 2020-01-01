بولت يدرس العودة عن الاعتزال

السبت 11/يوليه/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
ألمح العداء الأسطوري الجامايكي يوسين بولت إلى استعداده للتفكير بالعودة إلى المضمار، الذي اعتزل منافساته عام 2017، في حال طلب منه مدربه المخضرم غلين ميلز ذلك.

يحمل بولت (33 عاماً) الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 100م و200م، وتوج خلال مسيرته اللافتة بثماني ميداليات أولمبية ذهبية، قبل ان يعتزل المنافسات في أعقاب بطولة العالم لألعاب القوى لندن 2017.

وفي مقابلة مع مجلة فارايتي الأمريكية، شدد بولت على أنه لا ينوي العودة عن الاعتزال، لكنه سيفكر بالأمر في حال طلبه ميلز (70 عاماً).

وقال: "إذا عاد المدرب وقال لي هيا فلنقم بذلك سأفكر بالعودة، لأنني أثق جداً بمدربي".

وتابع: "أدرك أنه إذا قال إننا سنقوم بذلك، أعرف ان الأمر سيكون ممكناً".

ويعد ميلز من أبرز مدربي ألعاب القوى في جامايكا، وأشرف على الفريق الأولمبي لأكثر من 20 عاماً.

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