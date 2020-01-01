أسعار الذهب اليوم.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21

السبت 11/يوليه/2020 - 10:13 ص
سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب
أسعار الذهب اليوم.. انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 11/7/2020، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية، وعن سعر جرام الذهب عيار 21 إليكم التفاصيل التالية:
 
وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنحو 2 جنيهات ليسجل الجرام نحو 798 جنيهًا، مقارنة بنحو 800 جنيها للجرام بتعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب في مصر عيار 24 و18 إليكم التالي:
سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 798 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 900 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 عند 695 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6384 جنيهًا.
وسجل سعر الأوقية 1798 دولارًا.

ومن المقرر أن تغلق محال الذهب أبوابها في التاسعه مساء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، حفاظا على صحة المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

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