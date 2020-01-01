خالفوا التعليمات.. غرق 11 شخصًا في شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)

السبت 11/يوليه/2020 - 10:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أمس الجمعة، الإعلان عن مصرع 11 شخصًا غرقًا في شاطئ النخيل، بحي العجمي غربي الإسكندرية.

ووفقًا لبيان الإدارة، تم انتشال 6 جثامين من مياه البحر، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، جهودها لانتشال جثث 5 آخرين.

جدير بالذكر أن شاطئ النخيل يطلق عليه شاطئ الموت بالاسكندرية وشهد عشرات الضحايا العام الماضى ما دعى المسؤولين لإغلاقه.

ويشار إلى أن جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئا، مغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس الماضي، وذلك تنفيذا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت محافظة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ، ومخالفة التعليمات حرصًا على سلامة الجميع.
خالفوا التعليمات.. غرق 11 شخصًا في شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)
خالفوا التعليمات.. غرق 11 شخصًا في شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)

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فيروس كورونا غرق 11 شخصا غرق شاطئ النخيل شاطئ الموت الاسكندرية

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