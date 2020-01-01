اليوم.. انطلاق تصوير قصة "أمل حياتي" لـ حنان مطاوع

السبت 11/يوليه/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يقوم صناع مسلسل "إلا أنا"، اليوم بتصوير حكاية "أمل حياتى" للفنانة حنان مطاوع، في منطقة المهندسين بدون بطلة العمل، حيث تبدأ حنان في تصوير مشاهدها الأسبوع الجاري في الديكور المخصص للعمل.

يُشارك في بطولة حكاية "أمل حياتي" كل من حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.


وتجسد حنان خلال الأحداث شخصية فتاة تسكن في حي الجمالية وتعمل في إحدى المهن الحرفية، وتبدأ فى رحلة كفاح المرأة العاملة في التعليم ورحلة الكفاح الأسرية ولديها أشقاء ترعاهم بعناية شديدة، كما أنها صديقة الجميع ومحبوبة داخل حى الجمالية.

وفي سياق آخر، تنتظر حنان مطاوع حاليًا استئناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول" الذي توقف وخرج من السباق الرمضاني الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران لاسيما أن هناك العديد من المشاهد تتطلب التصوير فى أوروبا، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، نور محمود، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي.


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