صحيفة تشيد بالإمارات: جائحة كورونا أثبتت قدراتها في مواجهة التحديات

السبت 11/يوليه/2020 - 10:09 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

أشادت صحيفة البيان، بدولة الإمارات، حيث أثبتت أزمة وباء «كورونا» وتداعياتها الخطيرة، قدرات وكفاءة الدولة في مواجهة أعتى التحديات، التي تعجز أمامها دول كبيرة ذات إمكانات علمية ومادية عالية وخبرات كثيرة متراكمة.

 

وتتوالى الشهادات يوماً بعد يوم، لتؤكد هذه الحقيقة، وتضع دولة الإمارات في مقدمة استبياناتها وتقديراتها في مكافحة وباء «كورونا»، وتؤكد هذه الشهادات أن في الإمارات قيادة على أعلى كفاءة، تقود الدولة دائماً في الطريق الصحيح للمواقع الأمامية، قيادة لا تعرف المستحيل ولا ترهبها المخاطر والتحديات مهما تصاعدت.

 

ووبحسب صحيفة البيان، ها هو «مؤشر تتبع استجابة القيادة العالمي في أزمة (كوفيد 19) من قبل معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين (أستراليا)، يضع الإمارات في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضعها ضمن الدول العشر الأوائل في التصدي لوباء «كورونا»، ومنذ أيام قليلة جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس «كورونا» وكفاءته، وأيضاً من حيث السلامة والاستقرار، وذلك وفق تصنيف صدر مؤخراً عن مجموعة Deep knowledge Group، التي تتخذ من لندن مقراً لها، كما صنف تقرير نشره مؤخراً موقع «ستيب فيد»، الإمارات أفضل وأكبر نظام صحي في العالم العربي، ووضعها في مقدمة دول العالم في الرعاية الصحية.

 

هذه الشهادات وغيرها الكثير مع إشادات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بجهود الإمارات في مكافحة الوباء عالمياً، تؤكد مصداقية جهود دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وسعيها الدؤوب لتكون دائماً في المقدمة عالمياً، خاصة في وقت الأزمات الشداد والكوارث والأوبئة.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات المنظمه العالميه الصحه العالميه الامارات

أخبار تهمك

ماذا يفعل الأهلي بشأن تسجيل الزمالك لشعار نادي القرن الحقيقي؟

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك ينافس الأهلي على ضم باهر المحمدي

منذ 39 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يشيد بنجم ريال مدريد

منذ ساعتين

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 20 ساعة

هل تعرض نجم ريال مدريد للإصابة أمام ألافيس؟

منذ نصف ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

منذ ساعتين

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعتين

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 11 ساعة

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مبادرة إماراتية لتعزيز مشاركتها العالمية في مواجهة فيروس كورونا

الإمارات تحتل المركز العاشر "عالميًا" في كفاءة وفعالية علاج كورونا

صحيفة: الإمارات قدمت نموذجا عالميا في مكافحة "كورونا"

الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً و18 عالمياً في مكافحة كورونا

صحيفة تشيد بدور الإمارات في مساندة الدول التي تعاني من "كورونا"

صحيفة: الإمارات تؤكد على إيمانها الراسخ بمبدأ التكافل العالمي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

فايلر يوجه ضربة قوية لثنائي الأهلي

10:05 ص

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

11:40 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

09:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى