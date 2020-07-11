ألمانيا تسجل 9060 حالة وفاة بكورونا منذ تفشي الوباء

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، عن تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، ارتفع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 378 حالة، ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد منذ تفشي الفيروس فيها 198556.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع 6 حالات، إلى 9060 في المجمل.

وكان عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم اقترب من 550 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء الـ 12 مليون مصاب.

وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة: "قد يواصل عدد العاطلين عن العمل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لأنه سيكون هناك مزيد من تسريح العمالة، وتراجع في معدلات التوظيف من قبل الشركات".

كما تتوقع الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "أليانز" الألمانية للتأمين، كاتارينا أوترمول، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، حيث قالت: "في النهاية، لن تتمكن العديد من الشركات من تجنب تعديلات القدرات الاستيعابية، أي شطب الوظائف أو حتى الإفلاس... لذلك، فإن نحو خمس العاملين بدوام جزئي في ألمانيا معرضون لخطر متزايد من الوقوع في البطالة".

ويتوقع الخبير في مصرف "دويتشه بنك"، مارك شاتنبرج، أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في يونيو الجاري نحو 3 ملايين عاطل، بزيادة قدرها نحو 180 ألف عاطل مقارنة بشهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013.