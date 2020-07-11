جيش كوريا الشمالية يطلب طلبًا غريبًا من الجنود

السبت 11/يوليه/2020 - 09:20 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات

كشف تقرير لموقع "ديلي إن كي"، المتخصص بالشأن الكوري، اليوم السبت، أن السلطات في كوريا الشمالية أمرت جنودها بالبدء بتربية ما لا يقل عن 15 أرنبا.

 

وقد دعا الجيش بكوريا الشمالية، الشهر الماضي، الجنود وعائلاتهم لتربية المزيد من الأرانب، لتوفير مصدر غذائي خاص بهم.

 

وذكر الموقع الكوري الشمالي، أن المكتب السياسي التابع للجيش، اعتبر أن الأمر يعد وسيلة لتعزيز إمدادات اللحوم في البلاد بطريقة غير مكلفة، وأنه يندرج ضمن توصيات الزعيم كيم جونغ أون الداعية للتوسع في تربية الحيوانات العاشبة، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.


وأشار الموقع، إلى أنه سيتم تقييم تجاوب الجنود فيما يتعلق بتربية الأرانب قبل نهاية أغسطس القادم.


وقال مصدر، في تصريحات نقلها موقع "ديلي إن كي"،  إن القرار الجديد سيضيف المزيد من الأعباء على الجنود الكوريين الشماليين الذين بدأوا مطلع هذا الشهر سلسلة من التدريبات العسكرية المكثفة، حيث سيتوجب عليهم الاهتمام بالأرانب إلى جانب واجباتهم العسكرية الأخرى.


وكان مصدر آخر، قال للموقع الكوري، إن القرار يؤكد بلا شك قرب معاناة الكوريين الشماليين لأزمة غذائية كبيرة، لذا قامت الحكومة بخطوة استباقية تمثلت بالدعوة للتركيز على تربية الحيوانات.

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