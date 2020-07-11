بخصوص ظاهرة التحرش.. سمية الخشاب توجه رسالة للفتيات

السبت 11/يوليه/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
عقبت الفنانة سمية الخشاب، على ظاهرة التحرش التي أصبحت تريند السوشيال ميديا في هذه الفترة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

ونشرت سمية الخشاب فيديو قائله: "احنا مع أي بنت اتعرضت للتحرش والاغتصاب وفي ظهرك، وانتي كمان متسيبيش حقك مفيش مبرر للجريمة دي".

وتابعت: "أوعوا تخافوا انتم عصب الحياة، متديش فرصة للمتحرشين يعملوا كدة في غيركم متتهاونوش في ده".

وأضافت: "النساء أقوياء مفيش ابتزاز يخوفك، لا يعني لا، أنتم أبطال والدعم كله من حقكم".

يشار إلي الشاب المتحرش أحمد بسام زكى، أثار الجدل عبر السوشيال ميديا بعدما كشفت إحدى الفتيات عن تعرضها ل إغتصاب من هذا الشاب، كما أنها لم تكن البنت الأولى التي تعرضت لهذا العنف حيث أنه تسبب في تعرض لبعض البنات إلى مشاكل جسدية ونفسيا.

وكان تعاطف بعض الفنانين مع البنات التي تعرضت ل أغتصاب من أحمد بسام زكى، الذي اسمه أحتل مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مؤشرات تريند جوجل.

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