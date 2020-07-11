"ضي عيوني".. قصي خولي يوجه رسالة لنجله في عيد ميلاده

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وجه الفنان قصي خولي، رسالة إلي نجله فارس الوحيد معبره عن حبه الشديد له وذلك بمناسبة عيد ميلاده السنتين.





ونشر خولي صورة تجمعه بنجله عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا "اليوم بحمد الله ونعمته ورعايته صار عمرك سنتين، يا عميدي وفارسي وصغيري، الله يحفظلنا ياك ونشوفك شب يا ضو عيوني إنت، كل سنة وإنت بألف خير وحب وسعادة وسلام يا بابا، يا الله دخيل اسمك تحمي لي ابني وحيدي".





يشار إلي أن الفنان قصي خولي، تزوج من مديحة الحمداني، ابنه الفنانة امال علام، بعد قصة حب طويلة في عام 2018 بالولايات المتحدة.