هند البحرينية بإطلالة جديدة.. والجمهور: "هل تم خطبتك؟"

السبت 11/يوليه/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
أثارت الفنانة هند البحرينية حيرة جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت هند البحرينية صورة لها ظهرت بها تضع وردا على رأسها وترتدي خاتم بيدها ولم تترك معلومات عن خطيبها.

وعلق أحد المتابعين قائلا: "ألف مبروك اتخطبتي ولا ايه".

يذكر أن آخر أعمال هند البحرينية، أغنية "هدية"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية.

والجدير بالذكر أنه تم حجز هند، في المسشفى 4 ايام وذلك بعد اعلان إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من إسبانيا، لتصبح اول فنانة عربية تصاب بفروس كورونا.

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