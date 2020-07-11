نايل هوران يعلن ارتباطه مجددا بعارضة أزياء

السبت 11/يوليه/2020 - 08:57 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أكد المغني البريطاني الشاب نايل هوران، دخوله في علاقة عاطفية جديدة، مع عارضة الازياء الشابة أميليا وولي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرها نايل هوران له برفقة اميليا، التي يتربط بها بعد أشهر من انفصاله عن المغنية الشابة، هايلي ستانفليد.

وعرف نايل كأحد أعضاء فرقة وان دايركشن الغنائية البريطانية قبل ان ينفصل عن الفريق ليشق مسيرته الفنية كمغني منفرد.

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