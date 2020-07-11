نايل هوران يعلن ارتباطه مجددا بعارضة أزياء



وعرف نايل كأحد أعضاء فرقة وان دايركشن الغنائية البريطانية قبل ان ينفصل عن الفريق ليشق مسيرته الفنية كمغني منفرد.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرها نايل هوران له برفقة اميليا، التي يتربط بها بعد أشهر من انفصاله عن المغنية الشابة، هايلي ستانفليد.