نتفليكس تعلن نهاية أحد أبرز مسلسلاتها رسميا

السبت 11/يوليه/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

قررت شبكة نتفليكس رسميا إلغاء مسلسل "مغامرات سابرينا"، بعد طرح موسمين منه، لعدم تحقيق الموسم الثاني من المسلسل نسبة المشاهدات المرجوة منه.

ووفقا لموقع "ديد لاين"، فإن المسلسل كانت تجسد به الشصية الرئيسية الممثلة الشابة كيرنان، شخصية "سابرينا سبيلمان" الفتاة التي تعيش حياة نصف طبيعية والنصف الآخر كأميرة للجحيم.

ويشارك في بطولة المسلسل نجوم شباب مثل روس لينش، والنجمة الكبيرة ميراندا أوتو، وجافن ليثيروود، وتشانس بيردومو.

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