الأهلي يعلق على تسجيل الزمالك للقب نادي القرن الإفريقي

السبت 11/يوليه/2020 - 08:29 ص
الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي علق على إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك على تسجيله للقب نادي القرن الإفريقي باسم النادي الأبيض.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤخرًا أنه سجل لقب نادي القرن الحقيقي لكرة القدم علامة تجارية باسم نادي الزمالك لدى وزارة التموين المصرية.

وأفاد الأهلي بأن مرتضى يخدع جماهير الزمالك وما أظهره بالأمس ليس تسجيلا للعلامة التجارية الخاصة بلقب نادي القرن وأن هذا الأمر لا يحدث بين يوم وليلة مثلما يتصور البعض.

وأوضح الأهلي أن تسجيل العلامة التجارية يحتاج فترة لا تقل عن عام قابلة للزيادة من أجل الفحص ومراجعة كافة الأوراق والتأكد من عدم تسجيل نفس الاسم لجهة أخرى.
وأكد الأهلي أنه قام بتوثيق موقفه بكافة المستندات القانونية اللازمة فيما يتعلق بلقب نادي القرن وأنه غير قابل لأي جهة أخرى الحصول على اللقب.

وأعرب الأهلي عن شعوره بالاستياء الشديد بسبب الآراء القانونية الخاطئة التي يروج لها البعض دون فهم وأن النادي الأحمر سيقوم بالرد عليها في الفترة المقبلة من أجل إيضاح الأمور بشكل كامل.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي القرن الحقيقي الزمالك نادي القرن الافريقي الزمالك نادي القرن الخطيب

أخبار تهمك

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ يوم

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعلق على تسجيل الزمالك للقب نادي القرن الإفريقي

منذ ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 18 ساعة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يطرد خاميس رودريجيز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 13 ساعة

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يشيد بنجم ريال مدريد

منذ نصف ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

قرار عاجل من الإسماعيلي بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

رسالة من جوارديولا لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد

09:01 ص

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

11:40 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

زيدان يشيد بنجم ريال مدريد

09:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى