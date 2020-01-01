"الناس في بلادي" للكينج منير تقترب من المليون الأول (فيديو)

السبت 11/يوليه/2020 - 06:27 ص
بوابة الفجر
طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر  قناته الرسمية  بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت "الناس في بلادي" مشاهدات مرتفعة فور طرحها بيوتيوب، حيث نجحت في تحقيق أكثر من 903,154  مشاهدة حتى الأن.

أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وانتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية مؤخرا

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ يوم

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يطرد خاميس رودريجيز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك بشأن شعار نادي القرن الإفريقي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ حوالي 10 ساعات

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 15 ساعة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 18 ساعة

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب الأهلي السابق: انتقالي للجونة اسوأ قرار في حياتي

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

08:42 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى