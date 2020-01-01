لاعب الأهلي السابق: انتقالي للجونة اسوأ قرار في حياتي

قال رامي ربيع نجم هجوم النادي الأهلي والمقاولون العرب سابقًا، إن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك، طلب ضمه من المقاولون العرب مع محمود سمير وعلاء كمال لكنه رفض.





وأكد رامي ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أسوأ قرار اتخذته كان الرحيل عن صفوف المقاولون والانضمام للجونة".





واوضح: "الأهلي جعلني أكثر شهرة لكن المقاولون صاحب الفضل الأكبر في مسيرتي، والنحاس لم يكن السبب في عدم قيدي مع أسوان بالدوري الممتاز بل الإدارة وهو ساعدني ساعدني كثيراً مع مسيرتي".





وتابع: "سوء التوفيق لازم أسوان في الموسم الثاني بعد الصعود وكان سبب رحيل النحاس من الفريق، وعماد النحاس يجيد التعامل مع المباريات القوية ضد الفرق الكبيرة".