تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

السبت 11/يوليه/2020 - 05:09 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
يستضيف اليوم السبت نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق بيرنلي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادى ليفربول ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد.
خط الوسط: نابي كيتا، هنديرسون، تشامبرلين.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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