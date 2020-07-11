تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يستضيف اليوم السبت نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق بيرنلي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادى ليفربول ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد.

خط الوسط: نابي كيتا، هنديرسون، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.



