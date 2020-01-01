مدرب المقاولون يكشف مفاجأة عن طاهر محمد طاهر قبل انتقاله للأهلي

السبت 11/يوليه/2020 - 04:07 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد جمال
كشف رامي ربيع، نجم هجوم النادي الأهلي السابق ومدرب المقاولون العرب الحالي، مفاجأة من العيار الثقيل بشان طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون الذي وقع مؤخرًا عقود إنتقاله إلى النادي الأهلي بداية الموسم الكروي الجديد.

وأكد رامي ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر كان يرغب في الاحتراف طوال الفترة الماضية وحتى مع بداية مفاوضات الأهلي ولكنه غير رأيه في اللحظات الأخيرة وقبل التوقيع للاهلي".

وتابع: "ما أثير في الإعلام عن ضم لاعبين من الأهلي في صفقة طاهر غير صحيح، ولكننا نفاضل في الوقت الحالي بين أكثر من لاعب لتلبية احتياجات الفريق وتعويض رحيل طاهر".

وأشار: "فريق المقاولون يسعى خلال الدور الثاني فى الحفاظ على المركز الثاني من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".

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