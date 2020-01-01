أبرزها فتح مصلى للسيدات.. أهم أحداث الأسبوع في مصر

تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال أسبوع، بدءا من يوم السبت 4 يوليو وحتى يوم الجمعة 10 يوليو 2020 في السطور التالية:





- مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب يستقبل المصليات

أعلنت وزارة الأوقاف إعادة فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب في القاهرة ظهر السبت 11 يوليو بعد غياب دام 100 يوم تنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجاء هذا في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعادة فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى بشكل تدريجي للصلاة وذلك تحت إشراف كامل لواعظات الأوقاف.





ووضعت وزارة الأوقاف 10 ضوابط واشتراطات لإعادة فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب تشتمل على:

1- فتح مصلى السيدات في 4 أوقات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

2- فتح المصلى قبل الصلاة ب10 دقائق وغلق المصلى بعد انتهاء الصلاة مباشرة بحيث لا يُجاوز نصف ساعة من وقت الأذان وحتى الغلق.

3- ممنوع فتح دورات المياه نهائيًا والوضوء من المنزل.

4- ممنوع دخول أي سيدة غير ملتزمة بارتداء الكمامة وليس معها المصلى الشخصي.

5- التزام تام من السيدات بمواضع علامات التباعد مثل أماكن صلاة الرجال.

6- ممنوع زيارة المُقام مُطلقًا حتى يُعاد فتحه للجميع عند الانتهاء من انتشار كوفيد 19.

7- ممنوع دخول الأطفال أو سيدة معها طفل لضمان سلامة للأطفال.

8- ممنوع إحضار أي أطعمة أو مشروبات إلى داخل المصلى.

9- بعد اكتمال العدد المحدد سيُغلق باب المصلى طبقًا لعلامات التباعد.

10- إذا التزمت السيدات بهذه الاشتراطات فإنه سيُعاد فتح المصليات ببعض المساجد الكبرى والتي تتواجد فيها واعظات.





- نموذج رائع للأمانة.. سائق مهدد ببتر قدمه يعيد ذهبًا بـ180 ألف جنيه لصاحبه:

لم نسمع عن مثل هذه النماذج الرائعة إلا في الروايات والقصص وكثيرًا نشاهدها في الأفلام والحبكات الدرامية ولكن نادرًا أو قلما نشاهدها في الواقع حيث أعطى محمد صبري عبد العزيز من قرية منشية البدوي بمركز طلخا بالدقهلية سائق التوك توك مثالًا ونموذجًا رائع للأمانة يحتذى به فبعد أن عثر على كيس أسود ممتلىء بمجموعة كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر ب180 ألف جنيه في التوك توك الخاص به دفعته أخلاقه وأمانته النموذجية إلى إعادتها لصاحبها.





وبالرغم من ظروف سائق التوك توك المادية المتعثرة والمشاكل الصحية الكبيرة التي يمر بها وحاجته الملحة لعملية تحمي قدمه المهددة من البتر إلا أنه مع كل هذا لم يتوانى عن البحث عن صاحب المشغولات الذهبية وعن طريق الصدفة المحضة أثناء تأديته صلاة المغرب سمع أهالي القرية وهم يتحدثون عن مشغولات ذهبية ضاعت من أحد محلات الذهب بالقرية وبعدها مباشرة اصطحب السائق زوجته وذهبا إلى المحل وأعطوا الذهب إلى صاحبه وكان رد فعل صاحب محل الذهب أنه قرر أن يعطيهما مبلغ 5 آلاف جنيه مكافأة لهما على أمانتهما الجمة.





- وفاة شقيقة وزيرة التضامن الاجتماعي وزوجها: