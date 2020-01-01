مدرب برشلونة: نركز على مواجهة نابولي أولاً بدوري الأبطال

كشف كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة، أن تركيزه خلال الفترة الحالية على بطولة الدوري الإسباني، وبعد الانتهاء من المسابقة المحلية سيتم التركيز على بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال كيكي سيتين، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:" لم يكن لدي توقعات عالية بشأن قرعة دوري أبطال أوروبا، وعلينا التركيز على مواجهة نابولي فهي المفتاح، ونحن نعلم أننا سنلعب في ملعبنا وهذا عادل".





وتابع:" أول شيء يجب التركيز عليه هي مباريات الدوري الإسباني، من أجل جمع النقاط والصراع على الليجا، ثم ستكون مباراة نابولي حيوية".





وأضاف:" اللعب دون جمهور أمر سيئ، لكن هذه هي الظروف، والشكوى لن تهم، فلا يوجد أي حل، وأتمنى اللعب في حضور أنصارنا".





وأتم:" الفوز بدوري أبطال أوروبا لا يبدو الأمر أكثر صعوبة مما كان عليه قبل بضعة أشهر، ونحن نركز على الأولوية في المباريات، وسنحاول أن نرقى إلى مستوى كل مباراة".



